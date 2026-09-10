Pané diu que mirarà de millorar les condicions perquè la vaga de metges "no es faci realitat"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Creu que el que afecta l'Estatut Marc està fora del seu abast
HOSTALRIC (GIRONA), 10 (EUROPA PRESS)
La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha afirmat que mirarà d'ajudar, dins el seu abast, a millorar les condicions laborals dels metges perquè la vaga indefinida prevista a partir de l'octubre "no es faci realitat" a Catalunya.
En unes declaracions a la premsa a Hostalric (Girona), Pané ha apuntat que aquest cicle de vagues és conseqüència del desacord del col·lectiu mèdic amb l'Estatut Marc "que s'ha treballat a Madrid".
"Ha estat molt fora del nostre abast modificar aquest tema, però jo sí que els animaria que treballin de cara a millorar aquest Estatut Marc", ha dit la consellera als metges.
Tot i així, ha remarcat que al Parlament es poden millorar i canviar moltes coses: "Ja ho saben, els metges, que han tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afecten aquí".
NEGOCIACIÓ A TRAVÉS DEL CONVENI
Pané ha assegurat que no es pot negociar fora de les taules sindicals dels convenis perquè en anteriors ocasions, quan ja es va intentar, ho va tombar un jutjat: "Van dir: 'Vostès no poden negociar en espais diferents dels entorns sindicals que tenen la representació que tenen'".
Així mateix, ha dit que, en el marc català, el que s'està debatent ara és el conveni del Siscat, el sistema concertat, ja que el de l'Institut Català de la Salut (ICS) ja es va aprovar el 2023 amb la signatura de Metges de Catalunya, sindicat convocant de la vaga d'octubre.
GUÀRDIES DE 24 HORES
Sobre les guàrdies de 24 hores, l'eliminació de les quals és una de les reclamacions dels sindicats, ha assegurat que no és una qüestió tant de condicions laborals "com de model", per la qual cosa han impulsat una taula específica per abordar-ho.
"Jo estic d'acord d'eliminar les guàrdies de 24 hores. La llàstima ha estat que s'hi han presentat tots els sindicats amb representants de metges dels seus sindicats, però el sindicat mèdic no s'ha volgut asseure", ha lamentat Pané.