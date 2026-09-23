Pané diu que el Govern vol anar "tan lluny com es pugui" per regular l'accés dels menors als mòbils

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Allarga la mà als sindicats mèdics per asseure's a negociar davant la vaga indefinida del mes d'octubre
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Salut, Olga Pané, ha assegurat aquest dimecres que el Govern vol anar "tan lluny com es pugui" per regular l'accés dels menors als mòbils i ha demanat endarrerir al màxim que tinguin el primer telèfon personal.
Ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual ha explicat que la guia elaborada per la Generalitat de Salut Digital, que alerta del dany en l'ús de les pantalles als menors, pretén regular i conscienciar les famílies.
"Si les pantalles inunden la família, la relació intrafamiliar està alterada. I tot el joc d'emocions que implica la maduració dels nostres infants, de nosaltres mateixos, doncs està alterada", ha dit.
Ha lamentat que l'edat mitjana del primer mòbil d'un menor sigui els 10 anys: "Als 10 anys, la seva capacitat de discernir els atacs que rebrà a través del mòbil, el ciberassetjament, tot això és baixíssim".
Preguntada per la vaga de metges d'aquest octubre, Pané n'ha recordat el caràcter estatal i ha allargat la mà als diferents sindicats mèdics per asseure's a parlar en les taules de negociació i que presentin les seves demandes.