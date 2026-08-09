Pané defensa la incorporació progressiva de la baixa en algunes professions: No és "blanc o negre"

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha defensat la incorporació progressiva de la baixa en determinades professions: "Tenim la idea que la baixa o la IT és blanc o negre, si estàs preparat per treballar o no, i el que veig és que amb determinades professions i determinats problemes de salut aquesta dicotomia no existeix".
Ho ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' aquest diumenge recollida per Europa Press, després d'incorporar-se d'una baixa laboral per una fractura de peroné que l'ha apartat del Govern durant tres mesos.
Pané ha assegurat que incorporar-se de manera progressiva a la feina després d'una baixa és "beneficiós, perquè el treball també t'ajuda a mantenir el teu entorn de socialització habitual, et distreu del teu problema de salut i et genera estímuls de recompensa psicològica que ajuden a recuperar-te".
Quant al seu cas personal, ha afirmat tenir ganes d'incorporar-se al treball, encara que ho farà de forma progressiva: "La meva idea és incorporar-me a ple rendiment el 25 d'agost en el Consell Executiu".
PRESSUPOSTOS
Preguntada per si creu que són suficients els 13.800 milions per a Salut (2.400 més) previstos als Pressupostos de la Generalitat, aprovats durant la seva absència, Pané ha apuntat que milloraran la "tresoreria" de la Conselleria i de tot el sector, perquè es podran millorar els terminis de pagament.
La consellera ha assenyalat que Salut sempre gasta més del pressupostat i ha defensat reduir aquesta bretxa, i ha agregat: "A nosaltres el que realment ens millorarà és el nou sistema de finançament autonòmic, i també a la resta de les autonomies".
Així mateix, ha explicat que s'han "posat diners per poder reduir les llistes d'espera, sobretot les de consulta externa" que són, ha dit, les que preocupen més, i ha assegurat que les llistes d'espera en 2026 són pràcticament iguals a les de l'any anterior.
ESTATUT MARC
D'altra banda, preguntada per si la seva Conselleria pot intervenir en el conflicte amb els metges, Pané ha sostingut que "l'origen d'aquest conflicte és l'estatut marc de Madrid, i la prova és que les mobilitzacions són a tota Espanya".
"Els metges tenen reptes per davant que són segurament d'una naturalesa singular, per això a Catalunya tenim una taula específica per parlar de temes de la professió mèdica, no de qüestions sindicals, en la qual participen des del sindicat de metges fins als col·legis professionals", ha agregat.
I ha conclòs que "un meló com aquest s'ha d'obrir, però amb un grau de consens més elevat amb les comunitats autònomes, que són les que hauran d'aplicar-lo".