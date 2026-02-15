Pané assisteix a la II Festa de la Dona i la Nena en la Ciència a Barcelona

BARCELONA 15 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha assistit aquest diumenge a la II Festa de la Dona i la Nena en la Ciència al parc d'atraccions Tibidabo de Barcelona, organitzada per l'Institut d'Investigació Sant Pau (IR Sant Pau).
Amb motiu del Dia Mundial de la Dona i la Nena en la Ciència celebrat el dia 11, més de 4.000 persones s'han congregat en l'esdeveniment, informa en un comunicat l'IR Sant Pau, el director del qual, Jordi Surrallés, també hi ha assistit.
"Avui ja superem el 50% de dones en els estudis de doctorat i tres quartes parts dels professionals sanitaris són dones", segons Pané, encara que ha dit que aquesta mateixa representació encara no es reflecteix plenament en les cúpules directives.
Les famílies han pogut participar en més de 20 tallers i activitats educatives i participatives de professionals de l'IR Sant Pau.
També han conegut exemples reals d'investigadores que comparteixen la seva experiència professional i personal, per promoure la igualtat de gènere en aquest àmbit.