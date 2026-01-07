Pané assegura que el nou CAP Cabrils (Barcelona) recull un concepte de "sostenibilitat" necessari

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
La Consellera de Salut, Olga Pané, ha assegurat que el nou centre d'atenció primària (CAP) de Cabrils (Barcelona) no només recull les necessitats assistencials, sinó també "un seguit d'aspiracions i un concepte de sostenibilitat molt necessari" per al sistema de salut.
Ho ha dit aquest dimecres durant la seva intervenció en la inauguració del centre, en què ha assegurat que es tracta d'un dia "de celebració d'un esforç col·lectiu" i ha felicitat els arquitectes, els professionals sanitaris i la ciutadania de Cabrils, informa Salut en un comunicat.
"Vull fer un agraïment especial a la persistència de pacients i veïns per demanar que les infraestructures que acullen la sanitat pública del nostre país tinguin un nivell de qualitat com el que té el nou CAP Cabrils", ha dit.
El nou CAP va entrar en funcionament el desembre del 2025 i atén els 7.500 habitants de Cabrils, a més dels nens de Vilassar de Dalt (Barcelona), amb un equip de professionals que formen part de l'EAP d'aquesta població.
El centre, gestionat per l'Institut Català de la Salut (ICS), compta amb una superfície construïda de prop de 900 metres quadrats, i ha suposat una inversió de 2,7 milions d'euros per part del Servei Català de la Salut.