Pané assegura haver complert els acords de fi de vaga amb els tècnics sanitaris

Continuen parlant amb els sindicats convocants de la vaga

BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha assegurat que s'han complert els acords de fi de vaga pactats amb els tècnics superiors sanitaris el gener del 2024, malgrat les queixes dels sindicats.

En unes declaracions posteriors a una reunió amb la ministra de Sanitat, Mónica García, a Barcelona, Pané ha explicat que continuen parlant amb els sindicats que han convocat la vaga de tècnics superiors sanitaris a partir del 3 de març (Sae i Sietess) per resoldre les qüestions que estiguin al seu abast.

També han acordat uns serveis mínims, n'han informat els centres i han alertat la ciutadania de possibles alteracions.

Ha explicat que entre les demandes hi ha algunes de caràcter organitzatiu, que creu que poden resoldre, i d'altres de negociació col·lectiva, que hi ha sobre una taula de negociació de la qual no forma part el sindicat convocant en ser minoritari, per la qual cosa està fora de l'abast de la Conselleria i correspon a l'àmbit laboral.

HOMOGENEÏTZACIÓ

També ha apuntat que les millores acordades en la taula d'homogeneïtzació del III Acord de l'Institut Català de la Salut (ICS) tenien per objectiu homogeneïtzar salaris amb els que quedaven més allunyats de la mitjana del sector, que eren els de metges i infermeres però "no tant" els tècnics.

De fet, segons Pané, els tècnics estaven per sobre de la mitjana del sector, per la qual cosa se'ls va practicar un increment inferior a la resta; tot i així, ha remarcat que tothom continua rebent l'increment del 2% que marca la llei juntament amb els que marca el conveni, aprovat pels sindicats majoritaris.