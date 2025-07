Pané diu que la fugida de professionals sanitaris a Catalunya "és un mite"

Afirma que s'importen més metges i infermeres dels que s'exporten i que "no tenen sous baixos"

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha assegurat que la fugida de professionals sanitaris a altres països "és un mite", i ha recordat que Catalunya importa més metges i infermeres dels que exporta.

Ho ha dit aquest dimecres durant una conferència del Fórum Europa Tribuna Catalunya, en què ha assenyalat que aquest any ja es graduen més sanitaris dels que es jubilen, i ha apuntat que comparativament amb altres sectors "no tenen sous baixos".

Ha afirmat que proporcionalment els metges cobren el mateix que en altres països europeus si es compara amb el sou mitjà, i les infermeres més; així mateix, ha assegurat que el sou per hora està per sobre d'Europa, que les guàrdies s'han revalorat de manera "extraordinària" i que el pressupost que ha crescut en els últims anys s'ha destinat a plantilles i salaris.

CANVI CLIMÀTIC

Pané ha apuntat que el sector de la salut és responsable del 5% dels gasos d'efecte hivernacle i que, a Catalunya, es generen diàriament 96 tones de residus hospitalaris, i ha defensat una estratègia One Health de salut i sostenibilitat: "La millor mesura de salut pública són els Acords de París".

Pel que fa a les onades de calor, ha dit que primer cal "no contribuir" a generar-les; després, orientar-se més cap a la salut pública, vacunar-se de malalties emergents i adaptar les organitzacions a les seves necessitats, la qual cosa inclou --entre d'altres-- tenir més disponibilitat de professionals durant els mesos d'estiu.

Preguntada per la seva posició respecte a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, ha defensat que s'ha de "reduir l'ús de l'aviació" pel seu impacte en la salut, ja que la combustió dels avions genera partícules ultrafines amb més permeabilitat en el sistema respiratori.

DESPESA SANITÀRIA

Ha assenyalat que la salut és un motor econòmic i que, si bé Catalunya gasta 16.000 milions anualment, la indústria factura 29.000 milions; ha assegurat que "és impossible reduir la despesa sanitària", i que les reformes són, en les seves paraules, l'únic camí que hi ha.

En aquesta línia, ha dit que s'ha de millorar el pressupost per arribar als nivells reals de despesa i entendre que no pot créixer de la manera en què ho està fent: en aquesta línia, ha apostat per una medicina "basada en el valor" i per estar atent al cost d'oportunitat.

Preguntada sobre l'absentisme laboral, ha reconegut que les baixes laborals a Catalunya són "molt elevades" respecte a la resta de l'Estat --un 4,7 de cada 1.000-- i es concentra en els primers dies, i ha defensat una millor gestió de les baixes de l'atenció primària, si bé creu que aquest no és un aspecte únicament sanitari, ja que també té a veure amb legislació laboral.

LLENGUA I ENVELLIMENT

En referència a les queixes de pacients per no ser atesos en català, Pané ha apuntat que el volum de queixes lingüístiques representa el 0,5% del total, i ha valorat iniciatives com els cursos de català per a professionals o l'actualització de les cartes de drets i deures.

Ha identificat com reptes l'envelliment de la població i l'augment del cost en sanitat que això comporta, i l'efecte de la solitud no desitjada en la salut, a més de la reforma i millora de l'atenció primària, ja que creu que el sistema públic "no és eficaç ni eficient" quan es tracten problemes lleus.

Ha destacat el treball del comitè d'experts Cairos i mesures com els nous Centres de Salut Integral de Referència (Csir); la futura llei per a la creació d'una agència d'atenció integrada social i sanitària; el Pacte Nacional per la Salut Mental; la llei de salut bucodental, i la llei d'ordenació farmacèutica, entre d'altres.

Preguntada sobre el futur campus de l'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, el concurs del qual per a l'avantprojecte està en marxa, ha assegurat que no veu "cap motiu" que faci pensar que no es compliran els terminis perquè estigui enllestit el 2031.