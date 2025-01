Pané: es podrien assumir els assegurats de Muface "si va acompanyat de recursos"

Sobre la pròrroga dels comptes: "Tenim marge, encara, per a algunes petites coses"

BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha afirmat que el sistema públic podria assumir els assegurats de Muface "si va acompanyat de recursos".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a TV3 recollida per Europa Press, en la qual, en preguntar-li sobre si hi hauria d'haver un traspàs de professionals del sector privat al públic, ha respost: "Hauríem d'anar-los a buscar".

Ha afirmat que Salut ha elaborat un pla davant l'hipotètic cas d'haver d'assumir tots els assegurats, fet que, a parer seu, es basa en part a identificar el mecanisme pel qual la gent podria fer aquest trasllat "perquè ja és aquí, aquest mecanisme ja és aquí".

A més a més, han detectat que hi ha més gent que entra cap al sistema públic; i ha dit que, dels 180.000 o 190.000 funcionaris catalans assegurats a Muface, "90.000 ja estarien dins el sistema públic".

En aquest sentit, ha enviat un missatge als assegurats, especialment als que estan a la meitat d'un tractament: "Que no es preocupin, que els tractarem, no quedarà ningú descobert de tractament", i ha remarcat que es trobarà la manera que els pacients l'acabin al mateix centre.

També ha indicat que han d'acabar d'ajustar la prestació farmacèutica perquè "els pagaments són diferents" i han d'acabar de decidir si els assumeixen Muface o la Generalitat.

SENSE NOUS PRESSUPOSTOS

"Nosaltres gastarem, no deixarem de fer res que féssim, per descomptat, i tenim un marge, encara, per a algunes petites coses", ha dit en referència a la pròrroga dels pressupostos.

Sobre l'augment de casos de picades de paparres a Catalunya: "Gens d'alarma amb les paparres. És a dir, no és un problema de salut pública avui dia".