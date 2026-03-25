Pané afirma que el nadó maltractat pels seus pares sobreviurà, "molt probablement" amb seqüeles

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -
La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha explicat aquest dimecres que el nadó de 6 setmanes maltractat i abusat sexualment, presumptament pels seus pares, sobreviurà, però "molt probablement" amb seqüeles.
En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, preguntada pel fet que la mare treballés en el sector sanitari, ha assegurat que "no en donava crèdit" i que creu que és infermera.
El nadó és a l'UCI de nounats de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i sota la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (Dgppia).
Pané ha celebrat que el sistema per protegir el menor hagi funcionat: "Es va activar el protocol de maltractaments a la vista de les lesions que presentava, immediatament els Mossos d'Esquadra es va personar a l'hospital, van detenir els dos pares i ara són a la presó".
"La tecnologia de la qual disposem permetrà que aquest nen, que en altres circumstàncies no hauria sobreviscut, sobreviurà, i esperem que amb les mínimes seqüeles possibles", ha dit la consellera.
MARTÍNEZ BRAVO
Per la seva banda, en declaracions a la premsa, la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha assegurat que el cas és "colpidor" i que estan consternats.
Martínez Bravo ha explicat que el cas està "en estudi", però que el més habitual és analitzar la situació per valorar si algú de l'entorn familiar pot donar un espai de protecció al menor i, si no, es busquen famílies que l'acullin, deixant el centre com a última opció.
La consellera ha afirmat que el cas posa de manifest que la coordinació entre servidors públics és "fonamental", i ha celebrat la que hi ha hagut entre serveis sanitaris i el sistema de protecció a la infància.