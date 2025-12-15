Actualitzat 15/12/2025 14:03

Pané: la grip no és "greu" però generalitzada, amb més incidència en menors

Afirma que li agradaria trobar una solució a les guàrdies de 24 hores després de la vaga de metges

BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha afirmat aquest dilluns que la grip a Catalunya no és "greu" tot i que sí generalitzada, que gran part de la incidència està en nens petits i joves i que l'última actualització situa el contagi en 403 casos per cada 100.000 habitants.

En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press ha assenyalat que, malgrat que la xifra és més alta a la de l'any passat --1 cas més per cada 1.000 habitants--, la pressió sobre els llits hospitalaris no és "tan gran", tot i que les urgències estan plenes.

Ha explicat que circula una nova soca que té menys afectació, bé sigui perquè és menys greu o perquè la població s'ha vacunat més, la qual cosa en conté l'expansió, segons ella.

Ha incidit en l'obligatorietat de portar mascareta als centres sanitaris, n'ha recomanat l'ús al transport públic i ha reiterat que es preveu arribar al pic de contagis per Nadal.

VAGA DE METGES

Sobre l'exigència de reduir les jornades laborals i de les guàrdies que els metges van reivindicar en la vaga de dimecres passat a Barcelona, ha expressat que ella no té "vot" per modificar les hores de treball i que l'actual conveni de l'Institut Català de Salut (ICS) està confirmat per Metges de Catalunya --coordinador de la vaga-- i que serà vigent fins al 2027.

Ha expressat que li agradaria trobar una solució a les guàrdies de 24 hores, ha lamentat que "no hi ha prou metges" en la sanitat catalana --tot i augmentar la plantilla un 18% des del 2020, segons ella-- i ha subratllat que no és partidària de vetar la feina en la sanitat pública amb la privada.

CRIBRATGE DE CÀNCER DE MAMA

Sobre l'avançament del cribratge de càncer de mama a les dones a partir dels 45 anys, ha apuntat que una comissió del Ministeri de Sanitat ha d'aprovar la mesura i que espera que "aviat" se sàpiga si hi dona llum verda.

Ha defensat que hi ha d'haver elements d'intel·ligència artificial que ajudin el radiòleg en el cribratge del càncer.

