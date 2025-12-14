Pané aconsella plantejar-se la mascareta en el transport públic i vacunar-se de la grip

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 des. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha recomanat aquest diumenge a la població dur mascareta en el transport públic si té símptomes de grip, perquè hi ha "nivell molt alt ja d'epidèmia" i hi ha 7 mutacions sobre aquest virus.
En una entrevista de Catalunya Ràdio durant 'La Marató de 3Cat' i recollida per Europa Press, ha recomanat a "tota la població" que es vacuni, també tenint en compte que hi ha gent que no és gran però està en contacte amb gent gran.
També recomana ventilar les sales de reunions i rentar-se les mans: "No és el Covid, no té aquesta gravetat, però les mesures de prevenció són les mateixes".