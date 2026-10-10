Un potent terratrèmol de magnitud 7,6 sacseja el centre-sud de Panamà

El sisme, seguit diverses rèpliques, ha provocat una alerta ja retirada de tsunami
De moment, el Govern ha afirmat que no hi ha víctimes encara que sí "alguns lesionats" i ha informat de més de 47 rèpliques registrades
MADRID, 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El Servei Geològic d'Estats Units ha registrat aquest divendres un terratrèmol de magnitud 7,6 en el centre-sud de Panamà, que ha provocat ja importants danys materials, tot i que encara no hi ha informació sobre víctimes i l'alerta per tsunami emesa en un primer moment ja ha estat retirada.
El sisme ha estat identificat a les 19.56 d'aquest divendres (hora peninsular a Espanya peninsular i Balears) a 14 quilòmetres al sud-oest de Pitaloza Arriba (a l'oest de Tonosí, província dels Santos) amb un hipocentre situat a 10 quilòmetres de profunditat.
L'Institut de Geociencias de la Universitat de Panamà ha fixat en 7,2 la magnitud del sisme, amb hipocentre a 4 quilòmetres de profunditat, i ha avisat d'una rèplica immediata de magnitud preliminar 6,0, també sense informació de víctimes ara com ara.
No obstant això, el sisme i les més de 47 rèpliques, segons ha anunciat el Govern panameny en un comunicat, han provocat ja seriosos danys materials i evacuacions multitudinàries, així com danys en infraestructures clau com la planta d'aigua potabilitzadora de Chilibre.
"Hi ha infraestructures vials que s'han vist compromesa, edificis governamentals, comerços privats (...) La planta potabilitzadora de Chilibre opera actualment al 20% de la seva capacitat i, de moment, no es registren persones desaparegudes", ha anunciat el Govern en el comunicat difós per xarxes socials.
Segons informa el diari panameny 'La Premsa', a Penonomé, hi ha danys estructurals a la catedral Sant Joan Baptista, a la Governació i a l'Hotel Dos Continents. L'estructura de la catedral de Santiago, en Veraguas, també ha resultat danyada. L'Aeroport Internacional de Tocumen ha suspès operacions per fer les corresponents avaluacions.
L'USGS ha informat d'almenys cinc desplaçaments tectònics posteriors de magnitud superior a 5, entre ells un de 5,8 al sud de El Cacao. Mentre, l'Autoritat del Canal de Panamà indica que les operacions continuen amb normalitat, que s'han activat els protocols d'emergència i que els tècnics estan avaluant les instal·lacions.
El president de la República, José Raúl Mulino, ha sol·licitat a la ministra de Govern, Dinoska Montalvo, i als organismes de seguretat que l'informin contínuament de les conseqüències dels sismes.
"Ningú no està mai preparat per a aquest tipus d'activitats, així fins demà, doncs ens omplirem de més recursos (...) El desastre que estem enfrontant és gran, no és nacional, en alguns llocs més que uns altres, però el més important aquí és mantenir la calma", ha declarat el president als mitjans de comunicació desplaçats.