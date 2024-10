Paloma Sánchez-Garnica guanya el Premi Planeta 2024 amb 'Victoria'

BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

L'escriptora madrilenya Paloma Sánchez-Garnica ha guanyat el Premi Planeta 2024, dotat amb un milió d'euros, amb la novel·la 'Victoria', tres anys després d'haver estat finalista del mateix guardó amb 'Últimos días en Berlín'.

Sánchez-Garnica va presentar la novel·la al Premi Planeta sota el títol 'Buenas noches y buena suerte' i el pseudònim d'Anna Ajmátova, segons ha anunciat el jurat aquest dimarts en la gala de lliurament en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

La novel·la guanyadora narra com Victoria, en el Berlín derrotat per la Segona Guerra Mundial, es veu obligada a marxar als Estats Units per exercir d'espia dels russos, i allà viu una història d'amor.

La protagonista torna a la seva ciutat on es converteix en una famosa locutora de radio, aconsegueix reunir-se amb la seva família i viu en directe la construcció del mur.

Paloma Sánchez-Garnica (Madrid, 1962) és llicenciada en Dret i Geografia i Història, és autora de novel·les com 'El gran arcano', 'La brisa de Oriente', 'El alma de las piedras', 'Las tres heridas', 'Sonata de silencio', de la qual es va fer una adaptació televisiva, 'Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido' y 'La sospecha de Sofía'.