Palo Alto exposa el primer treball de Colita, 'Món Gitano 1962-1963'

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El Centre de Creació Cultural i Artístic Palo Alto Barcelona exposa, del 10 al 27 de novembre, el que va ser el primer encàrrec professional de la fotògrafa Colita, 'Món Gitano 1962-1963'.
Es tracta d'una exposició inèdita amb 37 còpies d'autor de les fotografies analògiques realitzades per la mateixa Colita, tres de les quals retraten Carmen Amaya, informa Palo Alto en un comunicat d'aquest dilluns.
La mostra ofereix una mirada "empàtica, autèntica i directa" a la vida de les comunitats gitanes del Somorrostro i Montjuïc, a Barcelona, retratant-ne l'alegria, les seves festes, el ball i el cant.
Compta amb el comissariat de Francesc Polop, hereu i director de l'Arxiu Colita Fotografia, i s'emmarca en la quarta edició del festival de fotografia FotoFest Poblenou.
La Fundació Palo Alto també organitza una xerrada amb el fotoperiodista Emilio Morenatti sobre la mirada fotogràfica i el compromís amb l'actualitat, el 18 de novembre, i una trobada amb el fotògraf de viatges Tino Soriano el 24 de novembre.