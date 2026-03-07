El Pallars Sobirà i Jussà (Lleida) impulsen un 'morralet' per fomentar el vincle lingüístic

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
LLEIDA 7 març (EUROPA PRESS) -
L'Associació Cultural Cambuleta, en col·laboració amb els Consells Comarcals del Pallars Sobirà i el Pallars Jussà (Lleida), distribuiran aquest 2026 un 'Morralet lingüístic' a tots els nens nascuts en aquestes comarques, que consistirà en una borsa amb articles destinats a fomentar el vincle lingüístic de les famílies amb el pallarès i promoure el seu ús.
En un comunicat, el Consell Comarcal del Pallars Jussà explica que l'eslògan d'aquesta iniciativa és 'Per medrar en pallarès', és a dir, per créixer en pallarés, i la borsa inclou un conte en pallarès, un doble CD de cançons en aquesta llengua i un pitet amb una paraula pallaresa impresa.
Un 'morralet' és una borsa on es guarda el menjar per passar el dia fora de casa treballant, per la qual cosa el nom del projecte fa referència al que és necessari per a la jornada en un sentit lingüístic.
El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isus, ha explicat que aquests obsequis es lliuraran quan una família vagi a registrar a un nounat i ha dit que ha de servir per intentar revertir la situació d'una llengua que "s'està perdent paraula a paraula".
Per la seva banda, el president del Consell Comarcar del Pallars Jussà, Ramon Jordana ha emfatitzat la necessitat d'impulsar accions per preservar la llengua: "Si el català està en regressió, el pallarès encara més", ha assenyalat.