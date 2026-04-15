'Pallars Digital', guanyador del Premi Internacional AMIC de Proximitat en la categoria 'En català'

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) ha guardonat aquest dimarts el mitjà 'Pallars Digital' en la categoria 'En català' del Premi Internacional AMIC de Proximitat, informa en un comunicat aquest dimecres.
Del premiat, el jurat n'ha destacat la incorporació de recursos per millorar l'accessibilitat dels continguts, com el sistema de lectura fàcil, que "constitueix una bona pràctica en l'adaptació de continguts digitals, especialment en entorns de consum mòbil".
En l'acte, celebrat al CaixaForum de Barcelona, el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha qualificat els mitjans de proximitat de "primera línia de defensa contra la desinformació", i ha subratllat la capacitat d'aquest ecosistema per connectar la realitat local amb el món.
El president d'AMIC, Ramon Grau, ha destacat la vitalitat del sector i el paper de l'entitat per dignificar i professionalitzar la fein editorial, i ha defensat: "En un món de notícies falses, la informació de quilòmetre zero vertebra el territori i manté viva la llengua".
El director i editor del mitjà, Jordi Ubach, ha recollit el guardó reivindicant el paper del periodisme rural a territoris allunyats dels grans centres de decisió, i ha destacat l'orgull de fer un periodisme "exigent, honest i de proximitat".
ALTRES PREMIS
En la categoria 'En català', el jurat ha distingit com a finalistes ex aequo el setmanari 'La Fura', del Penedès i el Garraf (Barcelona), i El mitjà 'La Veu de l'Anoia', d'aquesta comarca; i en la categoria 'Internacional', s'ha premiat El diari 'Lookout Santa Cruz' editat des de Santa Cruz, a Califòrnia (Estats Units).
Finalment, en la categoria 'Europa' s'ha guardonat el mitjà 'Greater Govanhill' de Glasgow, a Escòcia (Regne Unit); i en l'acte també s'ha lliurat el Reconeixement a la qualitat de la publicitat a la Diputació de Barcelona, i el Reconeixement a la Trajectòria del president del Grup Taelus, Ferran Debant.