El Palau de Pedralbes acollirà la II biennal internacional d'alta artesania contemporània

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El Palau de Pedralbes de Barcelona acollirà la segona edició de la biennal internacional d'alta artesania contemporània 'Contemporania Barcelona High Craftsmanship 2025' del 2 al 4 d'octubre del 2025, amb accés gratuït i registre previ.

La biennal, que promou la innovació i la sostenibilitat en els oficis artístics, compta amb el suport de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), informa aquest dijous en un comunicat.

La fira comptarà amb més de 150 creadors representats per institucions, galeries, associacions, col·lectius i artistes independents procedents de diferents països, que presentaran les seves obres de disciplines com la ceràmica, la joieria, la laca, el metall, el tèxtil, el vidre, el paper o la fusta.

A més del programa central, la ciutat acollirà el circuit OFF C, amb una agenda d'activitats paral·leles a galeries d'art i espais culturals, per fomentar la interacció entre professionals, institucions, col·leccionistes i públic general.

Al mateix Palau de Pedralbes, el 3 d'octubre també tindrà lloc el IV Congrés Professional d'Artesania impulsat pel CCAM, amb enfocament en la formació d'oficis artístics i la transmissió de coneixement.