El Palau de la Música dedica la nova temporada al concepte 'ritual' amb 179 concerts

El 2026 l'Orfeó Català i el Cor de Cambra actuaran a Los Angeles (EUA) dirigits per Dudamel

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El Palau de la Música Catalana dedicarà la temporada 2025-2026 al concepte de ritual amb un total de 179 concerts amb els quals es reunirà figures de la música internacional i també s'apostarà pel talent emergent català.

S'ha presentat aquest dimecres en una roda de premsa, en la qual el president de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, Joaquim Uriach, ha destacat el creixement en nombre de concerts i els concerts internacionals dels cors, com els del febrer del 2026 de l'Orfeó Català i el Cor de Cambra amb l'Orquestra Filharmònica de Los Angeles dirigits per Gustavo Dudamel a Los Angeles (EUA).

L'equipament s'afegeix aquesta nova temporada al centenari de la mort d'Antoni Gaudí i també commemorarà el 150è aniversari del naixement de Manuel de Falla i el doble aniversari de Juli Garreta (els 150 anys del seu naixement i els 100 de la mort).

El director general del Palau, Joan Oller, ha assenyalat que es commemorarà Gaudí amb la 'Simfonia Gaudí' d'Albert Guinovart amb la Banda Simònica de Barcelona i Pascual-Vilaplana, o amb l'estrena mundial d''Els set somnis de Gaudí' d'Olivia Pérez-Collellmir.

A Manuel de Falla se l'homenatjarà amb 'Psyché' per José Antonio Domené o 'El amor brujo' per l'Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida i Xavier Pagès-Corella; i a Juli Garreta amb una selecció de 'Sardanes' a càrrec de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona o 'Les illes Medes' amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i Stephanie Childress.

El Palau reafirma aquesta temporada la seva aposta per la promoció del talent emergent català amb 'Generació C', que reuneix un grup de compositors catalans corals contemporanis amb una presència destacada en la programació del Palau i el repertori dels cors de l'Orfeó Català, com Anna Capmany, Carles Prat o Bernat Vivancos.

RESIDENTS

La directora artística adjunta, Mercedes Conde, ha afirmat que el tema de la temporada és el ritual --amb el lema 'Fes del Palau el teu ritual'-- per ser un "fet consubstancial de l'existència humana", i assegura que en la programació s'hi podran veure misses però també obres paganes com 'La consagració de la primavera' d'Igor Stravinsky.

Ha informat que els compositors convidats aquesta nova temporada són, a nivell català, Josep Oller amb 7 concerts i 2 estrenes: destaca un encàrrec de l'Abadia de Montserrat per clausurar el Mil·lenari el desembre d'aquest any; i una obra per a trio i piano que interpretarà el Trio Fortuny.

A nivell internacional, la compositora resident serà la mexicana Gabriela Ortiz, amb 14 obres seves, i Conde ha remarcat l'estrena de dos encàrrecs: 'Mujer ángel' (coencàrrec amb Carnegie Hall, Centro Nacional de Difusión Musical i The Phillips Collection); i un altre a càrrec del Cor de Cambra del Palau amb la direcció de Júlia Sesé.

Quant a les formacions residents, hi ha el quartet de saxos Kebyart que interpretaran obres de Bach o Ravel; el grup de percussionistes Frames Percussion --el seu segon i últim any de residència-- amb obres de Schnittke o Enaudi; i el Trio Fortuny amb obres de Beethoven o Brahms.

ARTISTES I ACTIVITATS

Altres convidats són l'artista gràfic Carsten Gueth, la poeta Mireia Calafell i la pintora mallorquina Isabel Servera, i també es commemorarà el 150è aniversari del naixement del pianista Ricard Viñes i els 50 anys de la mort de la pianista i soprano Conxita Badia.

Hi haurà 180 concerts per a famílies i escoles; l'actuació de la violinista María Dueñas o del Quartet Casals en el cicle Palau Cambra; 12 concerts del Cicle Palau 100; 22 del Petit Palau Cambra; el retorn del pianista Grigory Sokolov al Palau Piano; o l'ECHO Rising Stars, en el qual ha estat seleccionada la soprano Elionor Martínez.