El Palau de la Música acollirà la London Symphony Orchestra i Seong-Jin Cho el 17 de febrer

CHRISTOPH KÖSTLIN-DEUTSCHE GRAMMOPHON
BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
El Palau de la Música Catalana acollirà un concert del pianista coreà Seong-Jin Cho amb la London Symphony Orchestra, dirigida per Gianandrea Noseda, dimarts vienent, 17 de febrer, ha informat en un comunicat d'aquest divendres.
El concert inclou el 'Divertimient' sobre el ballet 'El petó del fada' d'Igor Stravinsky, seguit del 'Concert per a piano núm. 2' de Chopin i la 'Simfonia núm. 1' de Serguei Rakhmàninov.
Aquest concert del cicle Palau 100 inicia la gira espanyola de l'orquestra londinenca amb concerts a Saragossa, Madrid, València i Sevilla.