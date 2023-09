Palamós (Girona) obre una residència per a uns 50 escriptors a l'any novells o consagrats d'arreu del món

Capote va escriure part d''A sang freda' a la finca de la Costa Brava condicionada ara per Sergi Ferrer-Salat

PALAMÓS (GIRONA), 28 set. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Finestres ha presentat aquest dijous la Residència Literària Finestres (RLF), que acollirà als afores de Palamós (Girona) uns 50 escriptors a l'any novells o consagrats d'arreu del món.

El filantrop Sergi Ferrer-Salat ha augurat en una roda de premsa que "es convertirà en una de les residències literàries de referència al món".

La dirigeix el colombià Nicolás G.Botero, fins fa poc al capdavant de la Santa Maddalena Foundation, una residència similar a la Toscana (Itàlia).

La Finca Sanià, nom de la cala que es veu des de la casa, es va construir fa gairebé un segle, és propietat de la família Ferrer-Salat des del 1973 i ara Sergi Ferrer-Salat (que hi va estiuejar durant la seva infància i joventut) l'ha transformada en residència, condicionada per Alfons Tost.

L'escriptor nord-americà Truman Capote va escriure part d''A sang freda' en aquesta casa i, en altres estius, a dos llocs del centre de Palamós.

ESTADES D'UN MES

Són tres plantes amb habitació, bany i estudi per a cadascun dels residents, que compartiran biblioteca i menjador (per al qual cuinarà Ariadna Julian amb gastronomia de proximitat), i un altre resident ocuparà una cabanya annexa sense connexió wifi.

Botero ha explicat que els residents podran estar-s'hi un mes i no poden tenir convidats ni estan obligats a compartir esmorzar, dinar ni sopar amb els altres, tot i que la voluntat és que es relacionin.

Hi ha tres maneres de ser resident: qui hagi guanyat beques o premis Finestres; qui hi opti mitjançant cada convocatòria amb novel·les, contes o poesies ja començades i enviades en català, castellà o anglès (tot i que la llengua original pot ser qualsevol); i qui sigui convidat per la llibreria Finestres (generalment, autors internacionals perquè convisquin amb altres locals, espanyols i llatinoamericans).

Des de l'any passat s'hi ha convidat diversos escriptors abans d'obrir, començant l'octubre del 2022 amb la catalana Irene Solà, la irlandesa Nicole Flattery i el costa-riqueny Luis Chaves, i ara s'obre la primera convocatòria per als aspirants.

LLIBRERIA FINESTRES A PALAMÓS

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha agraït a Ferrer-Salat que ofereixi un espai privat i ha assegurat que l'Ajuntament també li ofereix equipaments municipals per donar suport a la residència.

Ferrer-Salat ha aprofitat per presentar Àurea Perelló com a directora de la llibreria Finestres que s'obrirà a la primavera o principis d'estiu del 2024 al centre de Palamós, i que s'afegirà a la del centre de Barcelona.

FILANTROPIA

Ferrer-Salat ha dit que la contribució social de la Fundació Finestres confia en "el poder transformador infinit de la literatura".

Cada any, la farmacèutica Ferrer destina cada any "prop de la meitat" dels seus beneficis nets a accions diverses per l'equitat social.