Page eleva a 68 el nombre de morts en el sinistre d'Urda (Toledo) i apunta a 15 ferits en estat molt greu

URDA (TOLEDO), 28 (EUROPA PRESS)
El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha elevat la xifra de morts en l'accident ferroviari d'Urda fins als 68 en el còmput oficial.
Ara resta l'autorització judicial per continuar investigant la possibilitat que hi hagi més morts entre les restes dels dos trens.
García-Page ha donat un recompte d'atesos de 53 de rang groc, 15 amb codi vermell en estat de gravetat i la resta atencions lleus.
Hi haurà unitats canines per continuar buscant possibles passatgers amb vida, tal com ha apuntat el president castellanomanxec.