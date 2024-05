El padró de l'impost d'emissions CO2 de vehicles 2023 ja es pot consultar al web d'ATC

BARCELONA, 1 maig (EUROPA PRESS) -

El web de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat aquest dimecres el padró provisional de l'impost d'emissions de CO2 de vehicles de tracció mecànica 2023, amb les dades dels vehicles, dels titulars i la quota a pagar al setembre, i el ciutadà les pot comprovar i podrà presentar al·legacions fins el 6 de juny.

S'hi accedeix amb el NIF i la matrícula del vehicle o amb identificació digital (idCAT Mòbil o un altre certificat digital) per comprovar les dades del titular i del vehicle (furgoneta, turisme i motocicleta), per comunicar inexactituds i per saber la quota, informa la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat en un comunicat.

L'ATC publicarà el padró definitiu l'1 de setembre i començarà el període d'autoliquidació de l'impost a través del mateix web.

DATES PER PAGAR

Les dates de pagament són: per a vehicles amb pagament domiciliat, el càrrec al compte es farà el 20 de novembre; si no està domiciliat, es podrà pagar de l'1 de setembre al 20 de novembre, si ja es va tributar l'any anterior; i per a vehicles de nova tributació, la data límit "s'indicarà en la notificació que rebrà el titular".

La domiciliació del pagament "permet gaudir d'una bonificació del 2%" i també es pot demanar al web de l'ATC, fins el 15 de juliol.

Si no s'ha domiciliat el pagament, es pot pagar al web de l'ATC en consultar el padró definitiu, amb el telèfon 012 (pagament automatitzat), el telèfon de l'ATC (93 551 51 51), bancs col·laboradors, oficines de Correus o seus físiques de l'ATC, i també es pot utilitzar el codi QR que hi ha a la carta de pagament, o Bizum.