Paco Ibáñez actuarà al novembre al Liceu amb Manuel Serrat i Maria del Mar Bonet

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Paco Ibáñez actuarà el 24 de novembre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona acompanyat de Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Soleá Morente, Jabier Muguruza i Quartet Cedrón, entre d'altres.
El concert vol ser una celebració de l'obra i la vida del músic i una "ferma reivindicació de l'humanisme davant la barbàrie del segle XXI", informa la productora A flor de tiempo en un comunicat d'aquest divendres.
La vetllada també comptarà amb Hayley y Cristóbal Soto, Miro Casabella, Luis Pastor, Marina Rossell, Joan Isaac, Antoni Rossel, Gerard Zuchhetto i Pedro Pastor, a més del Cor de la Universitat Autònoma de Barcelona i la coral de l'Escola Voramar.
La paraula i el compromís literari, "pilars indispensables" en l'obra d'Ibáñez, hi seran presents amb poetes com Bernardo Atxaga, Luis García Montero, Antonio García Teijeiro, Fanny Rubio i Susanna Rafart, i l'espectacle també tindrà la poesia visual de Pep Bou.
Joan Font conduirà l'esdeveniment, proposant un recorregut argumental que "convertirà l'escena del Liceu en un territori màgic i compartit".