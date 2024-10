Paco Caballero busca conscienciar sobre el bullying amb la sèrie 'Invisible' a Sitges

Està protagonitzada per Eric Seijo, Miki Esparbé i Aura Garrido

El realitzador Paco Caballero busca conscienciar sobre l'assetjament escolar amb la sèrie 'Invisible', basada en la novel·la homònima d'Eloy Moreno i que s'ha estrenat aquest dissabte en el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, abans d'arribar a la plataforma Disney+ el 13 de desembre.

En roda de premsa, ha explicat que trobar-ne el to ha estat "el més complex" per abordar l'assetjament escolar, perquè no volia que la sèrie es passés de melodramàtica i pretenia no banalitzar i ser respectuós amb els qui ho han patit.

En la sèrie, Capi, un nen de 12 anys, està ingressat per un accident que li ha ocasionat un trastorn posttraumàtic, però del que ni l'escola, família ni amics poden explicar què li ha passat, i només el psicòleg que el tracta sembla disposat a endinsar-se en la seva història.

Caballero ha explicat que la introducció d'elements fantàstics ajuda al protagonista a refugiar-se per no veure la realitat: "Prefereix ser invisible perquè ningú li està ajudant".

6 CAPÍTOLS

Amb l'aposta pel fantàstic també ha volgut defugir del drama social a l'ús i reflectir les mirades al voltant del 'bullying', no només de la víctima, sinó d'amics i companys que "no fan res" per arribar-hi, i para això cadascun dels sis capítols de la sèrie té la perspectiva d'algun personatge proper al protagonista.

Caballero ha subratllat que la sèrie vol "donar visibilitat a la gent que ha estat invisible perquè deixin de ser-ho", que es parli de l'assetjament escolar i es deixi enrere la frase 'són coses de criatures'.

El director ha dit que la problemàtica és molt vigent i ha evolucionat, ja que, quan ell era adolescent, la víctima anava a casa i s'hi sentia segura, però ara amb els mòbils l'assetjament "no és només a l'escola, al carrer; és també a casa".

"SEGUEIX MOLT PRESENT"

Eric Seijo, que encarna el nen que pateix assetjament, ha dit que "per desgràcia segueix estant molt present, per la qual cosa és important conscienciar", un missatge en la mateixa línia de Diego Montejo, que dona vida a l'assetjador, i que ha dit que sempre cal oferir ajuda i demanar-la.

Izan Fernández, que interpreta el millor amic del protagonista, ha afirmat que el seu paper és el que "fa tothom, mirar a un altre costat" quan el que s'ha de fer és intervenir, i Liv Dobner, que encarna una altra amiga, ha subratllat que la decisió correcta sempre és ajudar.

L'escriptor Eloy Moreno s'ha mostrat content amb l'adaptació de la novel·la, i ha recordat la duresa de missatges de nens que patien bullying: els va rebre quan es va publicar el llibre i els nens li deien que preferien explicar-s'ho a ell per correu que als seus pares.