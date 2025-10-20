El Pacma critica la "manca d'informació" de l'Ajuntament de Lloret (Girona) sobre maltractament animal

GIRONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El Partit Animalista Pacma a Girona ha presentat davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) de la Generalitat una queixa en la qual critica "la manca d'informació i de respostes clares" de l'Ajuntament de Lloret de Mar (Girona) a les seves sol·licituds sobre uns presumptes casos de maltractament animal.
Segons expliquen en un comunicat aquest dilluns, la coordinadora provincial de Pacma, Aitziber Sáez de Buruaga, havia sol·licitat explicacions al consistori sobre "els casos d'uns rucs, un gos desaparegut decomissat a l'okupa de Can Buch, i altres casos de gossos en situacions d'abandonament i amb clares vulneracions de les normatives de benestar animal".
Fonts del consistori han assegurat a Europa Press que estan "en permanent contacte" amb Sáez de Buruaga i que es fa un seguiment de les diferents denúncies que els fan arribar, textualment.