Pablo Berger s'estrena en l'animació: "Totes les meves pel·lícules m'han preparat per a 'Robot Dreams'"

Competeix a Sitges amb aquesta pel·lícula muda que adapta una novel·la gràfica de Sara Varon

SITGES (BARCELONA), 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El director Pablo Berger s'estrena en el cinema d'animació amb 'Robot Dreams', film que fa la seva 'premiere' espanyola en la secció a competició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, i ha assegurat: "Totes les meves pel·lícules anteriors m'han preparat per fer 'Robot Dreams'".

En una roda de premsa aquest diumenge, ha dit que "per fi" ha pogut exhibir una pel·lícula seva a Sitges (després dels intents amb 'Blancaneu' i 'Abracadabra') amb aquesta adaptació de la novel·la gràfica de Sara Varon.

'Robot Dreams', premiada en el Festival d'Annecy, és la història de Dog, un gos solitari que viu a Manhattan i decideix construir-se un robot perquè sigui el seu amic, i la seva amistat creix fins a fer-se inseparables, en una pel·lícula d'amistat i memòria que també és "una carta d'amor" a Nova York, a la qual dona més protagonisme que en la novel·la.

Preguntat per les diferències amb el cinema d'imatge real, ha respost que ell sempre fa els dibuixos, per la qual cosa no és la primera vegada que fa un 'story board', i treballar-lo durant un any va ser "molt natural" per ell.

"DIFERENT" A 'BLANCANEU'

També ha dit que va intentar traslladar la seva experiència amb els actors i a l'hora d'encarar històries en parlar amb l'equip d'animadors, per la qual cosa, en conjunt, creu que totes les pel·lícules anteriors el "van preparar per fer 'Robot Dreams'".

Torna a ser una pel·lícula muda com 'Blancaneu', però és "totalment diferent", i un dels aspectes que la fa així és saber, ara, que existeix un públic per a una pel·lícula sense paraules.

"El cinema com a experiència sensorial és una experiència única. Com que no tenir paraules, l'espectador hi participa més i la fa seva", ha subratllat Berger.

MANTENIR L'"ÀNIMA" DE LA NOVEL·LA

Berger ha explicat que va topar amb el llibre de Varon en el seu afany de col·leccionar llibres sense paraules, i es va posar en contacte amb l'escriptora, a la qual va prometre mantenir l'"ànima" de la novel·la gràfica.

El director d'art José Luis Ágreda ha explicat que els agradava donar continuïtat al llibre de Sara Varon i mantenir el seu estil, però que va buscar un tractament més cinematogràfic en el fons i la llum per compondre un "món més complex i detallista".

SARA VARON

Sara Varon, que ha assistit a la roda de premsa, ha considerat "al·lucinant" que l'adaptació s'hagi fet realitat i ha agraït que el director hagi mantingut el sentiment i l'aspecte dels seus personatges.

En la pel·lícula, que s'estrenarà als cinemes el 6 de desembre, Berger torna a col·laborar amb Alfonso de Vilallonga per proposar una música que es converteix en la "veu dels protagonistes" i que es basa en el jazz com a so propi de Nova York.

Berger ha definit 'Robot Dreams' com una pel·lícula amb moltes capes, que podrà agradar al públic infantil, al cinèfil o al més adult: "Cadascú trobarà la seva capa en una història senzilla en la qual els protagonistes viuen una gran aventura".