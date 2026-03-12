Pablo Alborán actuarà l'1 d'agost a Tarragona dins la gira 'Global Tour KM0'

TARRAGONA 12 març (EUROPA PRESS) -
El cantautor Pablo Alborán ha anunciat un concert l'1 d'agost al CaixaBank Tarraco Arena de Tarragona, dins la gira 'Global Tour KM0', ha informat l'equipament en un comunicat d'aquest dijous.
L'espectacle recorrerà tant clàssics com els temes del seu setè projecte discogràfic, que simbolitza "una tornada creativa al quilòmetre zero de les seves emocions musicals, amb una proposta escènica íntima i potent".
La gira 'Global Tour KM0' està portant el malagueny per diversos països d'Europa, Llatinoamèrica i els Estats Units després de la presentació del nou àlbum, i el tour destaca pel seu "recorregut emocional a través de 15 anys de carrera i el seu enfocament artístic renovat".