Ovació a la delegació palestina en l'acte d'inauguració de Mondiacult de Barcelona

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
L'acte d'inauguració de la conferència de polítiques culturals Mondiacult de la Unesco ha ovacionat la delegació palestina durant el discurs del ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
Urtasun s'ha referit als "horrors i el genocidi" a Gaza, ha volgut donar la benvinguda a la conferència de la delegació palestina, i ha lamentat que el ministre de Cultura palestí no s'hagi pogut desplaçar perquè la frontera està tancada.
"Benvolguts amics palestins, benvolgut ambaixador que és avui amb nosaltres en aquesta sala, acceptin sisplau i transmetin al seu poble la solidaritat i el suport del país, del poble i del Govern central que és el seu amfitrió avui aquí a Barcelona", ha dit.