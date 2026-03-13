Ouineta reflexiona sobre la validació en el seu àlbum debut 'Ouineta Verificada'

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
La cantant Ouineta ha publicat el seu àlbum debut, 'Ouineta Verificada' (Doble Cuerpo), en el qual reflexiona sobre el procés de validació d'una artista a través de 15 cançons.
El treball compta amb les col·laboracions de Mushka ('NOIS') i Ben Yart ('BRALLA'), i la producció de Juan Feduchi, Bexnil i Lluís Cabot, informa el segell discogràfic en un comunicat d'aquest divendres.
Des de publicar un àlbum fins a protagonitzar la portada d'una revista el 'Verificada' funciona "com a metàfora d'aquest camí cap al reconeixement extern", però també cap al reconeixement propi.
El pop actua com a eix central en el disc, sempre des d'un lloc "experimental i poc complaent", convivint amb referències urbanes com el reggaeton, el dembow i la bachata, i sons alternatius, electrònica o balades.
Després de publicar l'àlbum, Ouineta arrencarà una gira de presentació amb dos primers concerts a la sala Razzmatazz de Barcelona (10 d'abril) i la Sala B de Madrid (16 d'abril).