Ouineta publica 'La Roda', primer avançament del seu àlbum debut previst per al 2026

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Ouineta ha presentat aquest divendres 'La Roda', el primer avançament del seu àlbum debut, previst a principis del 2026.
En la cançó, produïda per Lluís Cabot i Juan Feduchi, la catalana posa veu "al vertigen de les relacions que giren en un cicle interminable, atrapades en el bucle dels amors recíprocs i els no correspostos", informa en un comunicat d'aquest divendres.
L'artista presentarà el disc en un concert el 10 d'abril del 2026 a la sala Razzmatazz de Barcelona, dins el cicle B-Series del Festival B.