Ottone (Unesco) veu "molt difícil" traslladar obres sobre un suport físic, com els murals de Sixena

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El sots-director general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, ha afirmat aquest dimecres que veu "molt difícil" el trasllat d'obres sobre suports físics, com és el cas de les pintures murals del MNAC que s'han d'emportar fins al monestir de Sixena (Osca).
"El que sabem dels murals, per exemple, d'Orozco o dels grans muralistes mexicans, és que s'han espatllat en provar de traslladar-los. És una realitat", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press en preguntar-li pel trasllat dels murals del MNAC fins a Sixena.
Ha assegurat que en el trasllat de les obres d'art "cal tenir molta cura perquè hi ha casos i casos" i ha incidit que, en certs supòsits, la integritat física d'aquests objectes podria quedar afectada, textualment.
RUMBA CATALANA
Preguntat per la data en què la Unesco inclourà com a patrimoni immaterial la rumba catalana, ha expressat que creu que es proposa "per a l'any vinent o d'aquí a dos anys més".
Ha recordat que fa tres anys van inscriure la rumba congolesa i fa set anys la rumba cubana.