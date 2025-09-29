Ottone (Unesco) obre Mondiacult amb una crida a fer de la cultura "un espai de pau"

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El sots-director general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, ha obert la sessió plenària de la conferència Mondiacult amb una crida a fer de la cultura un "espai de pau, diàleg i resiliència".
En l'obertura de la sessió plenària del Mondiacult, ha assenyalat que el multilateralisme "travessa una crisi profunda", i ha dit que la cultura pot ser un instrument per reprendre el diàleg.
Per ell, en el context mundial actual, el paper de la cultura és fonamental i "recorda allò que uneix" i la diversitat com una fortalesa.
Ha assegurat que durant aquests tres dies de Mondiacult es reflexionarà de manera conjunta sobre el futur de la cultura i el seu lloc en les polítiques públiques, amb temàtiques com la pau o la intel·ligència artificial (IA) com a prioritats.
La tercera edició de Mondiacult se celebra a Barcelona després que les dues primeres se celebressin a Mèxic, i Ottone ha subratllat que confia que la cultura sigui una palanca de cooperació i pau.