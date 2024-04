Òscar Camps (Open Arms) lamenta el "buit irreparable" després de la mort dels treballadors de WCK

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

El fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha lamentat aquest dimarts el "buit irreparable" que ha deixat la mort d'almenys 5 treballadors de l'ONG del xef espanyol José Andrés World Central Kitchen (WCK) aquest dilluns a la nit en un bombardeig de l'Exèrcit d'Israel contra el seu vehicle en la governació de Deir Al-Balah, al centre de la Franja de Gaza.

"Estem aquí perquè ens dolien les morts dels civils a Gaza, ara també pel buit irreparable que deixa la pèrdua dels nostres companys d'equip", ha apuntat en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.

Els membres de WCK es trobaven a l'enclavament palestí en el context de la missió humanitària iniciada juntament amb Open Arms per establir un corredor humanitari marítim entre Xipre i la Franja davant les enormes dificultats a les quals s'enfronten les operacions per a l'entrada d'ajuda per terra.