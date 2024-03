Òscar Camps (Open Arms) anuncia una "imminent" segona missió a Gaza

BARCELONA, 21 març (EUROPA PRESS) -

El fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha anunciat aquest dijous una "imminent" segona missió d'ajuda humanitària a Gaza a través del corredor marítim obert a principis de mes cap a la Franja.

En una entrevista d'aquest dijous a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha explicat que si bé anaven a partir dissabte, el mal temps ha ajornat la missió: "S'està allargant, potser sortim dilluns o dimarts".

D'aquesta manera, l'ONG catalana confirma que tornarà a col·laborar amb el projecte fundat pel xef José Andrés, World Central Kitchen, amb "200 tones més" d'aliments bàsics per a la població de Gaza.

El primer enviament d'aliments va concloure el passat 17 de març quan el vaixell de salvament d'Open Arms va tornar al port xipriota de Làrnaca, i el mateix dia World Central Kitchen va avançar que s'estaven ultimant els preparatius d'un segon enviament d'ajuda humanitària.

Aquest cop, l'ONG disposarà d'un vaixell principal, el Jennifer, i un altre de suport que acompanyarà el transport dels aliments i que estarà tripulat per especialistes en maquinària pesanda, com ara una grua mòbil, per descarregar totes les caixes.