Òscar Camps (Open Arms) afirma que es reincorporarà a la Flotilla després de signar llibres

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
El fundador i director de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha afirmat que es reincorporarà a la Global Sumud Flotilla, que va partir rumb a Gaza el passat 12 d'abril, després de signar llibres a Barcelona aquest Sant Jordi.
En unes declaracions a Europa Press ha explicat que la flotilla estarà atracada a Sicília (Itàlia) durant 3 dies: "Combinar-ho amb Sant Jordi no ha estat fàcil perquè hem estat navegant una setmana fins a Sicília, però hi vam arribar ahir a última hora de la tarda i hi havia un vol amb places a Barcelona i he pogut arribar per gaudir de la diada i signar algun llibre".
Ha afegit que per Open Arms és important assistir a la diada per presentar el llibre sobre els seus 10 anys: "Aquest llibre vol ser una memòria del que ha passat en aquest temps al Mediterrani, que en quedi un testimoni i qui millor que nosaltres per explicar de dins cap a fora el que passa, no des d'un despatx".