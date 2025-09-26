Oriol Pla, 'Valle Salvaje', 'Regreso a Las Sabinas', nominats als Emmy Internacional

MADRID 26 set. (EUROPA PRESS) -
L'Acadèmia Internacional d'Arts i Ciències de la Televisió ha anunciat les nominacions dels premis Emmy Internacional 2025, la cerimònia de lliurament dels quals se celebrarà el pròxim 24 de novembre a Nova York. I de les 64 nominacions repartides en 16 categories, Espanya compta amb quatre candidats a obtenir un guardó.
D'una banda, 'Valle Salvaje', de RTVE, i 'Regreso a Las Sabinas', de Disney+, opten al guardó a millor telenovel·la, un guardó que es disputen amb la ficció turca 'Deha' (traduïda a l'anglès com 'The Good & The Bad') i la brasilera 'Mania de Voc?' ('Crazy About You').
Cal recordar que en l'última edició Espanya dominava aquesta categoria amb dues sèries nominades, 'La Promesa', que va acabar guanyant el premi, i 'La Moderna'. Si aquest any 'Valle Salvaje' o 'Regreso a Las Sabinas' guanyessin el guardó, Espanya faria història amb dos triomfs consecutius en la categoria de telenovel·la.
Una altra producció espanyola que ha estat nominada és '#SeAcabó: Diario de las campeonas', un documental sobre el sonat escàndol del petó de Luis Rubiales a Jenni Hermoso després de la victòria de l'equip espanyol femení de futbol en la Copa del Món 2023. El film de Netflix dirigit per Joanna Pardos opta al premi a millor documental esportiu, competint amb la producció argentina 'Argentina '78', la producció sud-africana 'Chasing the Sun 2' i l'anglesa 'Sven-Göran Eriksson'.
Finalment, l'actor català Oriol Pla opta al premi a millor interpretació masculina pel seu paper protagonista a 'Yo, adicto', la sèrie de Disney+ creada per Javier Giner. Els altres nominats de la categoria inclouen Diljit Dosanjh per 'Amar Singh Chamkila'; David Mitchell per 'Ludwig' i Diego Vásquez per 'Cien años de soledad'.