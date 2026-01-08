Oriol Pla Solina protagonitza 'Gula / Gola' al Centro Dramático Nacional

MADRID 8 gen. (EUROPA PRESS) -
Els actors Pau Matas Nogué i Oriol Pla Solina protagonitzen l'obra de teatre 'Gula / Gola', una crítica satírica al consumisme que s'estrena al Centro Dramático Nacional (CDN) aquest 9 de gener i fins al 15 de febrer.
El muntatge, produït per Temporada Alta i el Teatre Nacional de Catalunya, proposa una "experiència on l'humor i la crítica social es construeixen a través d'una hibridació de llenguatges, on allò circense i el clown s'entrellacen amb el text o la música", segons explica el CDN.
Aquest muntatge, escrit i dirigit per Matas Nogué i Pla Solina, és un espectacle híbrid i multidisciplinari amb una posada en escena minimalista i una dramatúrgia en la qual el monòleg cedeix part del protagonisme al visual.
"Mentre estem en la recerca de la plenitud i de la felicitat perpètua, la salut mental empitjora i sembla que mai toca fons", expliquen els autors en un comunicat.
Així, a l'escenari hi haurà una màquina expenedora que es converteix en l'eix central des del qual l'arlequí, Oriol Pla Solina, explora els diferents llenguatges: la veu, l''slapstick', el clown, el bufó, la performance i la progressió.