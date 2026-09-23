Oriol Pla, Premi Nacional de Teatre 2026 per la seva interpretació a 'Gola'

MADRID 23 set. (EUROPA PRESS) -
Oriol Pla i Solina ha obtingut aquest dimecres el Premi Nacional de Teatre corresponent al 2026, que concedeix anualment el Ministeri de Cultura i està dotat amb 30.000 euros.
El jurat ha valorat "la interpretació a 'Gola', un espectacle enlluernador en el qual demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària, i en què de manera destacada introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral".
Ha destacat Pla "com un cocreador juntament amb Pau Matas Nogué i intèrpret d'aquesta peça, un èxit contundent que ha conquerit la crítica i el públic, i apel·la al moment contemporani amb un esforç, risc i originalitat que sublimen una proposta escènica d'un valor enorme".
Oriol Pla i Solina (Barcelona, 1993) actor i creador teatral, va començar en el món del teatre amb la companyia familiar 'Teatre Tot Terreny', als 6 anys.
Influït familiarment pel circ i l'escola de Lecoq, s'interessa pel clown, la música, el mim, l'acrobàcia, la dansa, el circ i l'escriptura teatral, formant-se en cursos i també de manera autodidacta.
De molt jove combina la creació teatral i la interpretació, bé sigui en teatre, televisió o cinema. En teatre, ha treballat com a creador a 'Be God Is', 'Ragazzo', 'Odisseus'; com a ajudant de direcció a 'Malnascuts', 'Mammón' (HBO), '¡A Tocar!' (Grec);, i com a actor a 'Santa Joana dels Escorxadors', 'Jo Mai', 'Ragazzo', 'La Calavera de Connemara', 'Falaise'.
En l'àmbit audiovisual ha interpretat papers en televisió i cinema des dels 11 anys. Destaquen treballs amb Agustí Villaronga, Cesc Gay, Mariano Barroso i Jaime Rosales, tant en papers protagonistes com secundaris, fet que li ha permès treballar amb actors i actrius com Ricardo Darín, Martin Freeman, Nathalie Poza, Nora Navas, Karra Elejalde i Irene Escolar.
El 2018 va debutar com a director amb 'Travy', coescrita amb Pau Matas i produïda pel Teatre Lliure, per la qual reben el Premi de la Crítica al millor espectacle de petit format. El 2025 es va convertir en el primer intèrpret espanyol a guanyar un Premi Emmy Internacional a la millor interpretació masculina per la sèrie 'Yo adicto'.