Oriol Pla fa història i guanya l'Emmy Internacional a millor actor per 'Yo, adicto'

L'Acadèmia Internacional d'Arts i Ciències de la Televisió ha anunciat els guanyadors de la 53a edició dels Emmy Internacionals, els guardons que distingeixen la televisió produïda fora dels Estats Units, entre els quals destaquen els catalans Oriol Pla com a millor actor a 'Yo, adicto' i Joanna Pardos, en la categoria de millor documental esportiu per '#SeAcabó: Diario de las campeonas'.
El gran nom de la nit ha estat Oriol Pla, que s'ha alçat amb l'Emmy Internacional a millor actor per la seva interpretació en la minisèrie 'Yo, adicto'. Amb aquest premi, Pla esdevé el primer intèrpret espanyol a guanyar en aquesta categoria.
Basada en l'autobiografia del guionista i director Javier Giner, qui Pla interpreta en el projecte, la minisèrie narra el seu ingrés voluntari en un centre de desintoxicació i el procés de rehabilitació.
"Mai no t'ho podré agrair prou. Mereixes viure en veu alta, orgullosament i meravellosament", ha expressat Pla en un discurs dedicat a Giner i a totes les persones que conviuen amb les addiccions. "Si pateixes per alguna addicció i et trobes en un bosc fosc, seguir endavant, cap sentiment és definitiu perquè a l'altre costat hi ha un regal, ets tu", afegeix.
El segon Emmy per a Espanya ha arribat en la categoria de documental esportiu, en què s'ha imposat '#SeAcabó: Diario de las campeonas'.
Dirigit per la catalana Joanna Pardos, el projecte reconstrueix el recorregut de la selecció espanyola femenina de futbol fins la victòria en el Mundial del 2023 i, especialment, les conseqüències del petó no consentit que el president en aquell moment de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, va fer a Jenni Hermoso durant la cerimònia de lliurament del trofeu a Sídney.
"Haver fet un documental d'aquesta temàtica en una plataforma tan potent en l'àmbit internacional com Netflix, que hagi apostat per aquest tema i per la llibertat de poder-ho explicar, és sinònim que també estan canviant les normes", ha comentat Pardos en un discurs en què ha dedicat el reconeixement a les jugadores que s'han vist reflectides en el cas, i ha reclamat que "les nenes persegueixin els seus somnis, perquè l'Alexia, la Jenni i la Irene han demostrat que es poden saltar barreres".