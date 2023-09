Oriol Nolis abandona la direcció de RTVE Catalunya: "Ha arribat el moment d'un canvi"

BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -

El director de RTVE Catalunya, Oriol Nolis, ha renunciat al seu càrrec aquest divendres després de dos anys al capdavant de la direcció: "Ha arribat el moment d'un canvi".

Així ho ha comunicat aquest divendres en un comunicat compartit a la xarxa social 'X' recollit per Europa Press, al qual ha assegurat que sempre ha entès "les responsabilitats d'aquesta naturalesa com un lloc de pas i no com una destinació en si mateixa".

"Una vegada acabada la tasca que m'havia proposat, he decidit tancar una etapa", ha sostingut Nolis, que fa un balanç positiu del seu treball com a director.

"En aquest temps, amb errors i encerts, he treballat posant en valor que les persones sensibles podem i hem d'aportar el nostre tarannà, malgrat que això resulti sovint esgotador", ha afegit al comunicat.

Finalment, Nolis ha agraït l'equip directiu i els seus companys de RTVE "que han sumat esforços per consolidar un projecte modern, plural, de servei públic i que ha donat bons resultats".