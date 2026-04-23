Oriol Mitjà assegura que hi ha "moltes persones commogudes" entre els seus lectors

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'epidemiòleg Oriol Mitjà ha explicat que a les cues per signar el seu llibre 'On neix la llum' hi ha "moltes persones commogudes" que li expliquen els seus sentiments i preocupacions.
"És un Sant Jordi molt emocionant. El llibre que he publicat és especial, parla de les dificultats i la humanitat, en el sentit que tots compartim una certa fragilitat", ha explicat en unes declaracions a Europa Press.
Així mateix, ha dit que aquesta emoció en trobar-se amb els lectors és, d'alguna manera, un reconeixement: "Tots patim el mateix".