La Oreja de Van Gogh anuncia una quarta data a Barcelona de la gira 'Tantas cosas que contar'

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
La Oreja de Van Gogh ha anunciat una quarta data al Palau Sant Jordi de Barcelona, el 27 de novembre del 2026, en la gira 'Tantas cosas que contar', amb la qual celebra més de tres dècades de trajectòria i repassarà els seus èxits.
El grup ja havia fet 'sold out' per a les actuacions dels dies 6, 7 i 26 de novembre, i amb aquesta nova data "reafirma el seu vincle amb Barcelona i ofereix una última oportunitat per gaudir" de l'espectacle, informa The Project en un comunicat aquest divendres.
Les entrades per a aquesta nova data es posaran a la venda dilluns vinent, 15 de desembre, a les 12 hores al web oficial de la banda.