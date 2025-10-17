La Oreja de Van Gogh actuarà a Barcelona el 6 de novembre del 2026

MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -
La Oreja de Van Gogh ha confirmat una nova gira de concerts, que portarà per lema 'Tantas cosas que contar', que coincideix amb el retorn d'Amaia Montero al grup i la celebració del 30è aniversari de la banda amb qui recorrerà 15 ciutats espanyoles, entre les quals hi haurà Barcelona el 6 de novembre del 2026.
El tour arrencarà el mes de maig del 2026 amb un espectacle que passarà per Bilbao (9 de maig), Madrid (28 i 29 de maig), Albacete (6 de juny), Múrcia (13 de juny), Sevilla (26 de juny), Fuengirola (27 de juny), Gijón (10 de juliol), Sant Sebastià (31 de juliol), Santander (21 d'agost), Valladolid (27 d'agost), València (4 de setembre), la Corunya (11 de setembre), Saragossa (9 d'octubre), Barcelona (6 de novembre) i Pamplona (20 de novembre).
L'elecció del nom de la gira, 'Tantas cosas que contar', suposa una picada d'ullet a un dels seus àlbums més emblemàtics: 'El viaje de Copperport', que aquest any fa 25 anys. I, durant els concerts, la banda inclourà alguns dels seus èxits com 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero'
"Tornar a estar junts és màgic per a nosaltres i necessitem compartir-ho. Avui més que mai volem sortir al món amb les nostres cançons sota el braç, ser milers durant una nit i cantar amb vosaltres que la vida és un cop, que és aquí i que és ara", han expressat els membres del grup.
Els preus de les entrades oscil·laran entre els 45.00 euros i els 72.00 euros més despeses de distribució i, els paquets vip, entre els 110 i els 290 euros més despeses de distribució.