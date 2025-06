Ordenen el confinament als veïns de Cervera per l'incendi a Granyena de Segarra (Lleida)

LLEIDA 21 juny (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha ordenat el confinament a la població de Cervera per la presència de fum a causa de l'incendi a Granyena de Segarra (Lleida), que afecta una superfície d'unes 247 hectàrees de terreny majoritàriament agrícola i en el qual els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte a la tarda amb més de 80 dotacions.

Els Bombers han rebut l'avís a les 13.27 i a les 17.20 segueixen treballant amb 74 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris, desplegats en una àrea de treball d'unes 410 hectàrees, on l'incendi propaga ràpidament a través dels camps sense segar, han informat en diversos missatges d'X recollits per Europa Press.

La carretera A-2 està totalment tallada entre Cervera i Tàrrega en tots dos sentits, amb desviaments senyalitzats cap a l'AP-2 a Soses, i les vies L-303, L-311B, LV-2141 i N-IIa a Cervera i N-IIa a Granyanella també estan tallades, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

Els Bombers han demanat també el confinament de Granyanella, la Curullada i Fonolleres, i limitar la circulació en les vies de la comarca properes a l'incendi.

El foc ha pogut començar en un vehicle incendiat i després propagar-se ràpidament pels camps, segons les primeres investigacions d'Agents Rurals.

Protecció Civil ha posat en alerta el pla Infocat per la simultaneïtat d'incendis en diferents punts de Catalunya, ja que els Bombers també treballen en altres dos incendis a Sant Esteve Sesrovires i Sant Salvador de Guardiola (Barcelona), i ha demanat a la població que no es desplaci a les zones afectades per facilitar els treballs d'extinció.