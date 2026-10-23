Ordeig demana tranquil·litat per la presència del virus shamonda a Girona

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha demanat tranquil·litat a la ciutadania i al sector per la detecció del virus Shamonda a tres granges de Girona, en un missatge a X recollit per Europa Press aquest divendres.
Ho ha dit després de la mort, a França, del primer cas conegut d'humà afectat per aquest virus a principis d'octubre, tot i que encara s'investiga si el virus va causar o va contribuir a produir la defunció.
Ordeig ha recordat que aquest patogen afecta principalment el boví i "no es considera una zoonosi", i que la detecció del virus no implica un risc elevat per a la població.
Ha afegit que el cas francès és "excepcional" i que la víctima tenia una immunosupressió greu, i que el risc d'infecció en humans a Catalunya es considera molt baix.
En tot cas, tant la Conselleria que lidera com la de Salut en fan un seguiment i mantenen la vigilància, ha dit.