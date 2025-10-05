Ordeig apunta al fet que el cas de DNC pot provenir "d'una mosca o un residu en el transport"

Afirma que "no tenia sentit" demanar autorització a Brussel·les per vacunar als animals, davant de la falta de casos
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha apuntat aquest diumenge que el cas de Dermatosis Nodular Contagiosa detectat en una granja de l'Alt Empordà (Girona) pot provenir "d'una mosca o un residu en el transport", encara que afirma que el vector de transmissió encara s'està investigant.
Així ho ha dit en una entrevista concedida a 3Cat recollida per Europa Press, en la qual ha demanat "calma i tranquil·litat" a la societat catalana perquè aquesta malaltia, ha dit, en cap cas es transmet als humans.
Ha explicat que el focus de la transmissió no és per bovins importats perquè en la granja afectada existia un cicle tancat.
En tot cas, ha dit que no era possible limitar la mobilitat respecte a la importació de determinats països de la UE i que "no tenia sentit" demanar autorització a Brussel·les per vacunar als animals perquè no hi havia, segons ell, cap cas a la península.
Ha defensat que, abans del brot, es van extremar "les precaucions de bioseguretat" i que també es va actuar desinfectant vehicles.
REVISIÓ EN UN RADI DE 50 QUILÓMETROS
També ha dit que s'ha començat a fer una revisió en el radi de 50 quilòmetres de la granja afectada per fer controls i comprovar si existeixen més positius i ha assegurat que s'informarà "puntualment" a tota la societat però, sobretot, al sector afectat.
Ha reivindicat que s'ha "actuat molt ràpid" enfront del brot i ha destacat que, fins ara, França i Itàlia havien tingut diversos casos, mentre que no havia arribat a Catalunya, la qual cosa ha dit és símptoma d'un sistema molt professional amb criteris de bioseguretat exigents.
D'altra banda, ha dit que demanaran les autoritzacions corresponents per poder vacunar als animals i indemnitzacions per ajudar als ramaders afectats al fet que "l'episodi generi el mínim perjudici possible".