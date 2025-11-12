Oques Grasses treballa en un segon concert a Barcelona després d'esgotar en 21 minuts el primer

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La banda catalana Oques Grasses ha assegurat que estan fent "tot el possible" per fer un segon concert de comiat després d'haver esgotat "en 21 minuts" les entrades per al primer en l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona del 10 d'octubre de 2026.
En un missatge en Instagram aquest dimecres recollit per Europa Press, el grup ha assegurat que els ha "sobrepassat" la rapidesa amb la qual s'han esgotat les entrades.
"Volem acomiadar-nos de tothom com toca. Us diem coses aviat, us estimem fortament", ha subratllat la banca, que serà la primera que, cantant en català, toca en el recinte de concerts més gran de Catalunya.