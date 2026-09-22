Oques Grasses posa a la venda noves entrades per als concerts de l'Estadi Olímpic de Barcelona

Raúl Terrel - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
La banda catalana Oques Grasses ha posat a la venda "un contingent final" d'entrades per als quatre concerts de la banda a l'Estadi Olímpic de Barcelona a l'octubre.
Les entrades s'han alliberat després de saber quina és "la configuració definitiva de l'escenari" a l'Estadi Olímpic de Barcelona, informa aquest dimarts la promotora The Project en un comunicat.
El grup d'Osona ha programat els seus concerts de comiat els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre amb 'L'últim concert', per als quals ha venut un total de 220.000 entrades.