Oques Grasses passa a dijous el concert d'aquest dilluns per les pluges

BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup Oques Grasses ha ajornat el concert previst aquest dilluns a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona per les pluges i l'ha reprogramat el dijous 8 d'octubre, dins la sèrie dels seus concerts de comiat, informa la promotora The Project en un comunicat.
La decisió d'ajornar el primer dels concerts de comiat s'ha pres conjuntament entre Oques Grasses, l'oficina de 'management' de la banda i la promotora per l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya i les afectacions que provoca en la mobilitat i les condicions de seguretat.
Han assegurat que la prioritat és garantir que les desenes de milers de persones que s'han de desplaçar a l'Estadi Olímpic, a més dels treballadors, artistes i equips implicats en el concert, ho puguin fer "amb les màximes garanties possibles".
Les entrades per al concert d'aquest dilluns seran vàlides per a la jornada de dijous i les persones que no ho puguin fer cal que ho comuniquin abans de dijous a les 14 hores al correu electrònic 'ticketing@theproject.es'.
La banda, la seva oficina i el promotor han lamentat profundament les molèsties del canvi, especialment a aquelles persones que ja havien organitzat el desplaçament i l'estada a Barcelona, i ha agraït la comprensió del públic.
Els concerts de comiat d'Oques Grasses ara passen a ser dimecres, dijous, divendres i dissabte, amb la previsió que hi assisteixin unes 220.000 persones en les quatre nits.