Oques Grasses, Love of Lesbian i The Tyets lideren dissabte la festa dels 150 anys d'Estrella Damm

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
Estrella Damm celebrarà els seus 150 anys dissabte amb una festa al parc del Fòrum de Barcelona, que comptarà amb concerts d'Oques Grasses, Love of Lesbian i The Tyets, entre d'altres.
El recinte, que obrirà a les 15 hores, comptarà amb dos escenaris (Estrella Damm i Mediterràniament) on s'aniran intercalant les actuacions.
La música començarà amb Ginestà, que presentarà l'àlbum 'Gira tot igual, però diferent', i la mallorquina Maria Jaume, que al febrer va publicar 'Sant Domingo Forever'.
La festa continuarà amb els himnes pop d'Els Catarres i els ritmes del Carib i llatinoamericans amb accent català de Mushkaa, que després donaràn pas a The Tyets, els qui repassaran alguns dels seus múltiples èxits dels últims anys.
Cap a les 19.35 serà el torn de Love of Lesbian, que posaran la nota indie a la jornada; a les 20.55, 31FAM oferirà al públic el seu repertori urbà, i a les 21.40, Oques Grasses (amb 4 'sold-out' a l'Estadi Olímpic a les seves esquenes) seran els encarregats de clausurar la celebració.
Damm va posar a la venda 20.000 entrades per a l'esdeveniment, de les quals encara es poden adquirir les últimes a través del web de la marca.